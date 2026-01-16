Guerre en Ukraine : comment Kyiv s’adapte aux coupures de courant

Les frappes russes visant les infrastructures énergétiques ont plongé une grande partie de Kyiv dans une situation de pénurie. Électricité et chauffage sont désormais instables, parfois disponibles seulement quelques heures par jour, alors que les températures hivernales peuvent parfois descendre la nuit jusqu’à -20°C. La mairie indique que des centaines d’immeubles restent sans chauffage, et que les coupures d’électricité d’urgence se poursuivent. Le froid ralentit les réparations, et le maire Vitali Klitschko parle de la situation la plus grave pour la capitale depuis des années. Pour faire face à la situation, les habitants peuvent se rendre dans plus de 1 200 centres d’urgence chauffés, ouverts 24 heures sur 24 et répartis dans toute la capitale. Ils y trouvent un peu de chaleur, de quoi recharger leurs téléphones, de l’eau chaude et parfois un repas.