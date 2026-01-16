Les emblématiques ours de la Berlinale en préparation pour février

La directrice du festival, Tricia Tuttle, a visité la fonderie alors que se poursuivaient les préparatifs de la 76e édition du Festival international du film de Berlin, prévue du 12 au 22 février. L’atelier façonne les ours emblématiques de la Berlinale depuis les années 1950, d’après un modèle créé en 1932 par la sculptrice Renée Sintenis et inspiré du symbole héraldique de Berlin. Si quelques ajustements ont été apportés au fil du temps, le procédé de fabrication est resté largement inchangé. Chaque trophée mesure environ 20 centimètres et pèse près de quatre kilos, un détail que les lauréats découvrent souvent en le soulevant sur scène.