Au Japon, le mochi au coeur d’un rituel hivernal ancestral

Le Japon connaît un hiver rigoureux à Aomori, à l'extrême nord de l'île principale de Honshū, où la neige entoure le petit sanctuaire du village de Higashidoori. C’est là que des femmes en kimonos rouges et verts ont célébré ce jeudi le Taue Mochitsuki, un rituel lié à la culture du riz. Autour d’un mortier en bois, cinq danseuses pilent du riz gluant à l’aide de maillets, au rythme de chants et de tambours taiko. Les gestes reprennent le travail agricole ancien, de la plantation à la préparation du mochi, un gâteau traditionnel japonais. Ils servent à souhaiter de bonnes récoltes et à protéger les familles. Malgré le froid mordant, l’atmosphère reste calme et concentrée. Transmise depuis des siècles, la cérémonie du Taue Mochitsuki est aujourd’hui classée patrimoine folklorique immatériel local. Une fois prêt, le mochi est distribué encore chaud, prolongeant la dimension collective du rituel.