Retour anticipé de quatre membres de l’équipage de l’ISS pour raison médicale

Quatre membres de l'équipage de la Station spatiale internationale ont effectué un retour anticipé sur Terre ce jeudi matin, après qu’un problème médical a écourté leur mission. Leur capsule Dragon de SpaceX a amerri dans l’océan Pacifique à 08h41 GMT, au large de la Californie. L’astronaute japonais Kimiya Yui, le cosmonaute russe Oleg Platonov ainsi que les Américains Mike Fincke et Zena Cardman ont quitté la capsule dans une ambiance détendue, saluant les caméras de la NASA. L’agence spatiale américaine a souligné que l’opération était prévue et ne relevait pas d’une situation d’urgence, assurant que l’astronaute concerné par le problème médical allait bien. Après près de cinq mois passés en orbite, l’équipage avait accumulé plusieurs centaines d’heures de recherches scientifiques. Les responsables estiment que ce retour anticipé permettra des examens médicaux complets au sol.