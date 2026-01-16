Italie et Japon : Meloni et Takaichi établissent un partenariat stratégique

Giorgia Meloni est arrivée à Tokyo vendredi, le jour même de son anniversaire, un détail qui n’a pas échappé aux réseaux sociaux japonais. La visite a surtout marqué une étape diplomatique, avec la première rencontre au Japon entre la Première ministre Sanae Takaichi et un dirigeant européen depuis son arrivée au pouvoir en octobre. Sur le fond, Tokyo et Rome ont décidé d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique spécial, affichant une volonté de coordination renforcée dans un contexte international sous tension. La coopération en matière de défense a été au cœur des discussions, notamment autour du programme commun de chasseur de nouvelle génération avec le Royaume-Uni et de l’intérêt croissant de l’Italie pour la région indo-pacifique. Les échanges commerciaux, désormais supérieurs à 10 milliards d’euros, ont également été mis en avant. La rencontre, surnommée le « SanaMelo Summit », a suscité un vif engouement en ligne au Japon, alors que les deux pays célébraient 160 ans de relations diplomatiques.