Le calvaire d'une mère guinéenne séparée de son bébé retenu en Biélorussie

Cela fait neuf mois que Mariam Soumah n’a pas revu sa fille. Cette Guinéenne de 23 ans vit aujourd’hui à Conakry, tandis que son bébé, Sabina, est retenu dans un orphelinat en Biélorussie contre la volonté de sa mère.

Selon Mariam Soumah et plusieurs organisations de défense des droits humains, les autorités biélorusses ont expulsé de force la jeune migrante vers la Guinée il y a plusieurs mois, sans son enfant. Une affaire qui a provoqué l’indignation d’experts de l’ONU, d’ONG et de diplomates guinéens.

« Je les ai suppliés de ne pas faire ça », confie Mariam Soumah à l’AFP, montrant sur son téléphone des photos récentes de Sabina, qui a fêté son premier anniversaire en novembre.

Pour fuir la pauvreté, la jeune femme explique avoir traversé plusieurs pays africains avant de rejoindre la Biélorussie, dans l’espoir d’atteindre l’Union européenne. Ces dernières années, cette route migratoire s’est développée, l’UE accusant le régime du président Alexandre Loukachenko d’encourager les passages vers l’Europe via la Biélorussie.

Attirée par une promesse de visa étudiant, Mariam Soumah choisit cette voie pour éviter une traversée maritime. « Je ne voulais pas aller en Europe par la mer », explique-t-elle.

Mais son parcours bascule lorsqu’elle tente de renouveler son visa. Enceinte, elle accouche prématurément en novembre 2024. Sabina ne pèse alors que 600 grammes. Le bébé est placé en soins intensifs et survit grâce à l’intervention des médecins.

Peu après, Mariam affirme qu’on lui interdit de voir sa fille sans payer d’importants frais médicaux. Elle est ensuite emprisonnée pour infraction aux règles migratoires, puis renvoyée de force en Guinée sans son enfant.