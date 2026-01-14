Les vidéos des manifestations en Iran circulent avec le retour d'Internet

Des vidéos amateurs, authentifiées par plusieurs agences, montrent des incendies dans différents quartiers de Téhéran, alors que des foules scandent des slogans pro-monarchie. D’autres images montrent des proches des victimes à la morgue de Behesht Zahra, accusant en slogans les responsables présumés des décès, tandis que des allégations évoquent l’usage de munitions réelles contre les manifestants. À la nuit tombée, une foule importante s’est réunie sur la place Punak, éclairée par des centaines de téléphones, au son de slogans scandés. Ces scènes illustrent une colère diffuse, qui dépasse les lieux et les groupes, alors que les manifestations entrent dans leur deuxième semaine. Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a assuré que la République islamique ne céderait pas.