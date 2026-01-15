Manifestations en Bulgarie : appel à des élections et à la démission du gouvernement

Des milliers de personnes ont manifesté mercredi à Sofia, bravant des températures négatives pour réclamer des élections qu’elles estiment crédibles, alors que le pays se dirige vers un nouveau scrutin. D’abord motivée par un projet de budget 2026 controversé, la mobilisation s’est poursuivie malgré le retrait du texte, laissant place à des appels à la démission de la coalition au pouvoir. Les manifestants exigent la démission de la coalition au pouvoir, dénonçant des pratiques électorales contestées et l’absence de vote par machine en cas d’élections anticipées. La contestation vise enfin l’influence persistante de Delyan Peevski, député depuis 2009, sous sanctions américaines et britanniques pour corruption et atteintes à l’État de droit.