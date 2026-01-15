Des centaines de personnes en Israël soutiennent les manifestants iraniens

La ville d'Holon accueille une importante communauté juive d’origine perse. Les participants ont mêlé drapeaux israéliens et drapeaux iraniens d’avant 1979, tandis que des messages en hébreu et en persan appelaient à relayer la voix du peuple iranien. Des slogans popularisés par le mouvement en Iran ont été repris, y compris des références à l’ancien régime monarchique. Le rassemblement s’est déroulé dans le calme, sous le signe de la solidarité. On estime entre 200 000 et 350 000 le nombre de Juifs d’origine perse vivant aujourd’hui en Israël.