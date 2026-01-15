États-Unis: un agent fédéral tire sur homme lors d’une arrestation à Minneapolis

Une opération de l’ICE, la police américaine de l’immigration, a tourné à l’affrontement mercredi à Minneapolis, lorsqu’un agent a blessé par balle un homme vénézuélien à la jambe lors d’une interpellation dans le nord de la ville. D’après les autorités, l’homme aurait tenté de résister et attaqué les agents avec une pelle et un manche de balai. Hospitalisé, il ne présente pas de blessures mettant sa vie en danger. Deux autres personnes ont été arrêtées sur les lieux. L’incident a ravivé les tensions dans un secteur déjà marqué par la mort de Renee Good, abattue par un agent une semaine plus tôt à quelques kilomètres de là. Très rapidement, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer l’usage de la force par les autorités. Au cours de la soirée, les échanges se sont durcis. Des feux d’artifice ont été lancés vers les forces de l’ordre, qui ont riposté à l’aide de gaz lacrymogènes. Les affrontements ont duré plusieurs heures avant que la situation ne se stabilise.