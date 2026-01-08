Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Corruption : l’ancien ministre des Finances ghanéen détenu aux USA

FICHIER - Ken Ofori-Atta, alors ministre des Finances du Ghana, s'exprime lors de la conférence de presse du G-24 à Washington, le 19 avril 2018.   -  
Copyright © africanews
Jose Luis Magana/AP
By Ali Bamba

avec AFP

Etats-Unis

L’ancien ministre des Finances du Ghana, recherché dans son pays pour suspicion de corruption, est au mains des services d’immigration américaine.

C'est qu'ont annoncé les avocats de Ken Ofori-Atta, 66 ans, qui se trouvait aux États-Unis depuis janvier 2025 pour des soins médicaux, notamment une chirurgie de cancer de la prostate.

Déclaré fugitif en février 2025 et formellement accusé de corruption en novembre, l'homme avait demandé à prolonger son séjour aux États-Unis, selon ses conseils qui se sont exprimé mercredi soir.

La base de données en ligne de l’ICE indique qu’Ofori-Atta est détenu dans un établissement de l’État de Virginie.

Ofori-Atta a été ministre des Finances de 2017 à 2024 sous l’ancien président Nana Akufo-Addo, supervisant des réformes fiscales controversées et les négociations avec le Fonds monétaire international.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.