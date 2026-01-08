Corruption : l’ancien ministre des Finances ghanéen détenu aux USA

Etats-Unis
L’ancien ministre des Finances du Ghana, recherché dans son pays pour suspicion de corruption, est au mains des services d’immigration américaine.
C'est qu'ont annoncé les avocats de Ken Ofori-Atta, 66 ans, qui se trouvait aux États-Unis depuis janvier 2025 pour des soins médicaux, notamment une chirurgie de cancer de la prostate.
Déclaré fugitif en février 2025 et formellement accusé de corruption en novembre, l'homme avait demandé à prolonger son séjour aux États-Unis, selon ses conseils qui se sont exprimé mercredi soir.
La base de données en ligne de l’ICE indique qu’Ofori-Atta est détenu dans un établissement de l’État de Virginie.
Ofori-Atta a été ministre des Finances de 2017 à 2024 sous l’ancien président Nana Akufo-Addo, supervisant des réformes fiscales controversées et les négociations avec le Fonds monétaire international.
