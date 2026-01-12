Une vidéo montrant des corps devant la morgue de Téhéran alerte sur la répression en Iran

Une vidéo vérifiée par l’AFP ravive les craintes autour de la situation en Iran. On y voit des dizaines de corps devant une morgue située au sud de Téhéran, au centre médico-légal de Kahrizak. Enveloppées dans des sacs noirs et posées sur le sol, les dépouilles sont entourées de personnes qui semblent être des proches, fouillant parmi les corps. Diffusée pour la première fois en ligne samedi, la vidéo a été formellement géolocalisée le lendemain. Des ONG de défense des droits humains y voient un témoignage glaçant de la violence de la répression menée contre les manifestations récentes. Selon Iran Human Rights, organisation basée en Norvège, ces images laissent entrevoir un lourd bilan humain à l’échelle nationale. L’ONG Hengaw affirme de son côté avoir constaté la présence de corps ensanglantés à l’intérieur comme à l’extérieur de la morgue. Sur le terrain, des militants accusent les forces de sécurité d’avoir tiré à balles réelles durant deux semaines de troubles, dans un pays largement coupé d’Internet, rendant la vérification des informations particulièrement difficile.