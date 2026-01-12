2 000 manifestants à Paris pour le retour de la dynastie Pahlavi en Iran

La manifestation, qui a relié la place Victor-Hugo au Trocadéro, a réuni quelque 2 000 personnes, selon les organisateurs. Tout au long du parcours, de nombreux manifestants arboraient le drapeau iranien d’avant 1979, frappé du lion et du soleil, tandis que résonnaient des slogans en faveur du retour de la dynastie Pahlavi, portée par le prince héritier en exil Reza Pahlavi. Sur le parcours, intervenants et manifestants ont appelé la communauté internationale à renforcer son soutien, alors que les troubles en Iran entrent dans une troisième semaine. Selon des militants, au moins 203 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement, un chiffre susceptible d’être revu à la hausse. La coupure d’Internet en Iran renforce les inquiétudes de ceux qui, à l’étranger, craignent une répression accrue hors de toute visibilité.