Manifestations en Iran : une vague de soutien venue d'Europe

Alors que les manifestations se poursuivent en Iran, des marches de soutien à la population sont organisées en Europe.

Le pape Léon XIV a abordé, ce dimanche, les tensions internationales, appelant au dialogue face aux récents développements en Iran et en Syrie. Le souverain pontife a aussi exhorté à intensifier les efforts pour parvenir à la paix en Ukraine. Après la prière mariale de l'Angélus ce dimanche 11 janvier, le Saint-Père a exprimé son inquiétude, mais aussi son espoir de voir un dénouement positif face à tous ces conflits.

"Mes pensées se tournent vers ce qui se passe ces jours-ci au Moyen-Orient, en particulier en Iran et en Syrie, où des tensions persistantes causent la mort de nombreuses personnes. J’espère et je prie pour la patiente construction du dialogue et de la paix, pour le bien commun de la société tout entière. Je prie pour ceux qui souffrent et je renouvelle mon appel à la fin des violences et à l'intensification des efforts pour parvenir à la paix", a-t-il déclaré.

Une déclaration qui intervient alors que les manifestations se poursuivent en Iran. Partout dans le monde, des marches de soutien sont organisées.

En France, ce dimanche, des centaines de manifestants ont défilé dans le centre de Paris en signe de solidarité avec les Iraniens.

Beaucoup brandissaient des drapeaux iraniens et certains portaient également des drapeaux israéliens alors que les manifestants se dirigeaient vers le célèbre monument du Trocadéro.

Au Royaume-Uni, une petite manifestation a eu lieu dimanche devant l'ambassade d'Iran à Londres.

De son côté, le président du Parlement iranien a averti que l'armée américaine et Israël seraient des "cibles légitimes" si les États-Unis frappaient la République islamique, comme l'a menacé le président américain Donald Trump.

Selon l’ONG Iran Human Rights, au moins 200 personnes ont trouvé la mort dans les violences liées aux manifestations.

Avec l'interruption de l'accès à Internet en Iran et la coupure des lignes téléphoniques, il est devenu plus difficile d'évaluer l'ampleur des manifestations depuis l'étranger.