Visite officielle de Merz en Inde : accords sur la défense et l'éducation

Les deux dirigeants ont signé des accords couvrant la défense, la formation professionnelle, la santé et l’éducation, alors que New Delhi et Berlin cherchent à approfondir leurs relations commerciales et à réduire leur dépendance à la Chine. La visite s’est également voulue hautement symbolique. Modi et Merz se sont rendus au Sabarmati Ashram, l’ancienne demeure du Mahatma Gandhi, où le chancelier allemand a respecté la coutume locale en retirant ses chaussures. Ils ont ensuite assisté au Festival international des cerfs-volants à Ahmedabad. Les échanges se sont ensuite poursuivis autour du commerce, de la technologie et du développement durable, alors que l’Allemagne cherche à renforcer son rôle dans l’Indo-Pacifique.