Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Visite officielle de Merz en Inde : accords sur la défense et l'éducation

Les deux dirigeants ont signé des accords couvrant la défense, la formation professionnelle, la santé et l’éducation, alors que New Delhi et Berlin cherchent à approfondir leurs relations commerciales et à réduire leur dépendance à la Chine. La visite s’est également voulue hautement symbolique. Modi et Merz se sont rendus au Sabarmati Ashram, l’ancienne demeure du Mahatma Gandhi, où le chancelier allemand a respecté la coutume locale en retirant ses chaussures. Ils ont ensuite assisté au Festival international des cerfs-volants à Ahmedabad. Les échanges se sont ensuite poursuivis autour du commerce, de la technologie et du développement durable, alors que l’Allemagne cherche à renforcer son rôle dans l’Indo-Pacifique.

Plus d'actualités sur
Défense Allemagne Inde Diplomatie Narendra Modi Friedrich Merz

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.