Plus d'une centaine de personnes sans pantalon dans le métro de Londres

À l’occasion de l’édition 2026 de la journée sans pantalon dans le métro, plus d’une centaine de participants ont circulé dans le Tube de Londres vêtus de manteaux, d’écharpes et de chaussures, mais surtout sans pantalon. La plupart portaient des sous-vêtements, certains des shorts, tentant brièvement de se fondre dans la foule avant que la blague ne soit révélée. Le rassemblement a commencé en début d’après-midi près de Chinatown. De petits groupes ont ensuite circulé d’une ligne à l’autre, déclenchant sourires, photos et regards surpris parmi les voyageurs. Les participants ont expliqué vouloir simplement faire quelque chose de différent, rompre la routine hivernale et partager un moment de rire avec des inconnus. L’événement, sans revendication politique ni organisateur visible, s’inscrit dans une tradition née à New York il y a plus de vingt ans et reprise depuis par de nombreuses villes.