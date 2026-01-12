Tokyo : 100 fidèles affrontent l’eau glacée pour un rite de purification

Dans la cour du sanctuaire, une centaine de participants, pour la plupart des hommes en pagne blanc et quelques femmes vêtues de robes blanches, se sont immergés dans des cuves d'eau glacée. Après quelques exercices rituels pour se réchauffer et des chants adressés à Haraedo no Okami, la déesse de la purification, ils se sont aspergés d’eau à l’aide de seaux en bois, criant à pleins poumons pour se donner du courage. La cérémonie, organisée pour la 71e fois cette année, est accompagnée de tambours et de flûtes, et retransmise en direct sur YouTube. Ancré dans d'anciennes pratiques Misogi du shintoïsme, le rite repose sur l’idée que l’épreuve physique purifie l’esprit et protège du malheur. Autrefois réservé aux membres du sanctuaire, l’événement est désormais ouvert au public sur inscription, et les places se sont rapidement épuisées cette année, sous le regard de nombreux spectateurs.