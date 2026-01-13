Le retour du gouvernement à Khartoum redonne espoir aux Soudanais

Les habitants de Khartoum observent un retour progressif de l’activité depuis l’annonce du retour du gouvernement dans la capitale nationale.

Les rues, longtemps désertes, se remplissent de passants et de commerçants, et les universités ont rouvert, entraînant un afflux inhabituel de résidents.

« Depuis que le Premier ministre est revenu à Khartoum, la ville s’anime enfin », explique Mohamed Yahia, résident de la capitale. « Les universités ont rouvert, et beaucoup de gens sont revenus dans les rues. »

Asia Yasser confirme : « La vie reprend peu à peu son cours. Les rues étaient désertes, mais désormais, on voit des habitants et de l’animation. Cela redonne de l’espoir à tout le monde. »

Pendant deux ans, Khartoum, composée des trois villes de Khartoum, Omdurman et Khartoum Nord (Bahri), a été un véritable champ de bataille. Des quartiers entiers ont été assiégés, des combats opposaient l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR), et des millions de personnes ont été contraintes de fuir.

Le conflit a causé des dizaines de milliers de morts dans la seule capitale, mais le bilan exact reste inconnu, de nombreuses familles ayant dû enterrer leurs défunts dans des fosses improvisées.

Le gouvernement a annoncé la mise en place de mesures pour rétablir les services publics essentiels (santé, éducation, électricité et eau) et soutenir les habitants.