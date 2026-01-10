Burundi : plus de 50 réfugiés congolais meurent de choléra et de malnutrition

Plus de 50 réfugiés congolais, fuyant les combats dans l’est de la RDC, sont décédés au Burundi voisin, selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Parmi eux, 25 victimes du choléra, et 6 autres emportées par l’anémie et la malnutrition. Une crise humanitaire qui, selon les autorités locales, reste totalement oubliée par la communauté internationale. Le HCR travaille actuellement avec le ministère de la Santé burundais pour élucider les causes des autres décès. Une course contre la montre, alors que les conditions sanitaires dans les camps de réfugiés se dégradent de jour en jour.

Plus de 100 000 Congolais ont fui vers le Burundi depuis décembre, après l’intensification des combats près de la frontière et la prise de la ville d’Uvira par les rebelles. Une fuite désespérée vers un refuge précaire, où les maladies et la faim les attendent.

Le ministère congolais des Affaires sociales a lancé une mission humanitaire pour venir en aide aux déplacés au Burundi, avec nourriture, médicaments et biens de première nécessité.