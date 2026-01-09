Soudan : à la rencontre des survivants de la torture des FSR

Mohamed fait partie des milliers de personnes qui ont fui Al-Fashir pour se réfugier dans le camp de Tawila, destiné aux personnes déplacées au Soudan, lorsque les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, ont pris le contrôle de la ville fin octobre.

Comme beaucoup d'autres, il n'a pas réussi à s'enfuir.

Montrant ses cicatrices, Mohamed, dont l'identité a été dissimulée pour des raisons de sécurité, raconte avoir été torturé pendant un mois par le groupe et contraint à effectuer des travaux forcés.

Une fois qu'ils ont déterminé qu'il était un civil, ils ont exigé une rançon pour sa libération.

« Le deuxième jour, ils ont dit qu'ils nous donneraient le téléphone pour appeler nos familles. J'ai essayé d'appeler mon frère, mais il n'a pas répondu », raconte-t-il.

« Le deuxième jour, il a répondu, et ils lui ont demandé une rançon. Ils voulaient 11 millions de livres soudanaises. Ils ont essayé de négocier, mais ils ont fini par payer. »

Cela représente près de 3 500 dollars.

Bien que son histoire ne puisse être vérifiée de manière indépendante, les Nations unies ont signalé des violations massives des droits humains lors de la prise de contrôle de la ville par la RSF.

Cela inclut des violences sexuelles généralisées contre les femmes et les filles, qui ont été documentées par plusieurs organisations.

L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières affirme avoir recensé plus d'un millier de cas de violences sexuelles à Tawila rien que l'année dernière.

Wissal Ismail est responsable de la protection au sein d'une ONG locale, Hope Sudan, qui vient en aide aux victimes.

Elle dit avoir entendu parler de viols commis tant par les RSF que par les forces armées soudanaises. Elle a également entendu parler d'extorsions généralisées :

Elle raconte qu'au cours d'un incident, sept femmes et dix hommes dans une école de la région de Qarni ont eu les mains attachées dans le dos.

« Ils ont été battus et torturés. On leur a demandé de payer une importante somme d'argent en rançon. Toutes les femmes de l'école ont été agressées sexuellement par les forces de sécurité », dit-elle.

Le petit centre d'aide géré par son organisation offre des services de conseil et un espace où les femmes peuvent se réunir et cuisiner. Elle aimerait pouvoir leur offrir davantage de soutien psychosocial et médical.

Beaucoup de femmes ont trop honte pour signaler les abus dont elles sont victimes, mais certaines, comme cette jeune mère de deux enfants, ont décidé de parler anonymement.

Elle se souvient comment elle et un groupe de femmes avaient quitté leur maison pour aller acheter de la nourriture pour leurs familles. Sur le chemin du retour, elles ont été interceptées par les RSF, puis battues et violées.

« Ils nous ont forcés et menacés avec leurs armes. Ils nous ont dit : si vous ne vous donnez pas à nous, nous vous tuerons. Ils ont fait tout cela contre notre gré », raconte-t-elle.

Finalement, ils l'ont libérée. Lorsqu'elle en a eu l'occasion, elle a fui la ville avec ses enfants, mais a dû laisser son mari derrière elle.

La prise d'al-Fashir par les RSF a donné lieu à certains des combats les plus violents de la guerre civile qui sévit actuellement au Soudan.

L'ONU estime que plus de cent mille personnes ont fui la ville pour se réfugier dans des endroits comme Tawila.

Alors que les survivants luttent pour reconstruire leur vie, Ismail affirme qu'ils ont désespérément besoin d'aide et espère que les auteurs de ces crimes seront traduits en justice.