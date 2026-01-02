L’Ocean Viking reprend ses missions malgré les tensions en Méditerranée

Une semaine après avoir quitté les côtes libyennes sur une embarcation de fortune, les survivants d'un naufrage ont pu partager un repas chaud pour le Nouvel An à bord de l’Ocean Viking, le navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée. Un moment simple, après plusieurs jours de danger en mer. Ce sauvetage marque la reprise des opérations de l’Ocean Viking. Mi-décembre 2025, l’ONG avait annoncé la fin de réparations évaluées à 130 000 euros, ainsi que le renforcement de la formation des équipes et des règles de sécurité à bord, afin de relancer au plus vite les missions de recherche et de sauvetage sur l’une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Le contexte reste toutefois tendu. SOS Méditerranée fait état d’une hausse des violences et des entraves visant les navires humanitaires et les personnes en détresse. Le 24 août 2025, l’Ocean Viking a notamment essuyé des tirs des gardes-côtes libyens en eaux internationales, une attaque grave et sans précédent lors d’une opération de sauvetage.