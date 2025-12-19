En Bulgarie, la contestation continue : les manifestants exigent la fin de la corruption

Malgré la démission du gouvernement bulgare le 12 décembre, la contestation se poursuit dans la capitale et dans d’autres villes. Les manifestants demandent toujours une justice indépendante et la fin d’une corruption qu’ils estiment profondément enracinée. Le mouvement a pris de l’ampleur après que le gouvernement a tenté de faire adopter un budget controversé avec des hausses d’impôts, et la population demande désormais un véritable changement politique. Le calendrier est particulièrement sensible, alors que le pays prévoit d’entrer dans la zone euro en janvier. Sans gouvernement en place ni budget pour l’an prochain, cette étape clé se déroule sous tension. Le président Radev devrait désigner un gouvernement intérimaire chargé de préparer de nouvelles élections anticipées. Beaucoup de citoyens disent être épuisés par l’achat de voix et le poids des oligarques. Ils réclament un système qui serve l’ensemble de la population, et non quelques intérêts privés.