Nigeria : Lagos illuminée pour Noël malgré un contexte tendu

Le long des rues illuminées, familles et amis s'arrêtent pour immortaliser le moment, entre sapins éclairés, rennes décoratifs et tunnels de lumière. Une parenthèse légère, alors même que les préoccupations sur l’insécurité et le coût de la vie restent bien présentes. Les illuminations de Noël se sont installées dans de nombreux quartiers de la ville. De grandes animations lumineuses sont proposées notamment par Eko Hotels & Suites et par la marque Maltina, tandis que des décorations plus discrètes ont fleuri dans les rues et les centres commerciaux de Lagos. Malgré un contexte sécuritaire toujours tendu à l’échelle nationale, les événements organisés à Lagos se sont déroulés sans incident notable. Ils s’appuient sur des installations encadrées par les autorités et une présence policière visible. Les visiteurs sont néanmoins invités à privilégier les zones animées et éclairées et à éviter de se déplacer seuls la nuit.