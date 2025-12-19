Ukraine : 35 blessés, dont 5 enfants, après des frappes à Zaporijjia

Au moins 35 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées à Zaporijjia ce 18 décembre après que des bombes planantes ont frappé des quartiers résidentiels et une école. Les secouristes sont intervenus dans les décombres des immeubles pour maîtriser les incendies et les risques d'effondrement. Les combats se sont aussi intensifiés sur l'ensemble de la ligne de front de Zaporijjia, où les forces russes ont poussé des assauts près de Huliaipole et d'Orikhiv, sans gains confirmés. Parallèlement, Odessa subit sa plus longue panne de courant depuis l'invasion russe. Privés d'eau et de chauffage par les frappes du 13 décembre, les habitants s'organisent entre générateurs et centres d'accueil. Malgré un réseau saturé, le port fonctionne et la ville résiste.