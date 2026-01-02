La famille impériale japonaise fait sa traditionnelle apparition au palais pour le Nouvel An

Vendredi, l’empereur Naruhito est apparu au balcon aux côtés de l’impératrice Masako et d’autres membres de la famille impériale, saluant les milliers de personnes rassemblées en contrebas. Beaucoup brandissaient de petits drapeaux et criaient « banzai » tandis que l’empereur leur souhaitait une bonne année. Cette année revêtait une signification particulière. Le neveu de Naruhito, le prince Hisahito, a participé pour la première fois, maintenant qu’il a commencé à exercer des fonctions impériales en tant qu’adulte. Il est deuxième dans l’ordre de succession au trône, derrière son père, le frère cadet de l’empereur. L’apparition annuelle attire généralement de grandes foules, malgré le froid, avec cinq brèves apparitions réparties tout au long de la journée. L’empereur ne détient aucun pouvoir politique mais joue un rôle symbolique. Dans une déclaration publiée avant l’événement, Naruhito a évoqué la paix, rappelant les 80 ans écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a également mentionné les récents séismes, les fortes pluies et les incendies. L’événement avait été annulé ces dernières années en raison de catastrophes et de la pandémie.