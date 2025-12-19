Des agriculteurs protestent devant la résidence secondaire des époux Macron

Dès l’aube, vendredi 19 décembre, plusieurs dizaines d’agriculteurs se sont rassemblés devant la résidence secondaire d’Emmanuel et Brigitte Macron au Touquet. À l’appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, une cinquantaine de manifestants ont garé leurs tracteurs et déversé des déchets agricoles près de la villa, sous étroite surveillance policière. Cette action intervient au lendemain de mobilisations à Bruxelles contre l’accord de libre échange entre l’Union européenne et le Mercosur. Malgré le report de la signature à janvier, les syndicats estiment que les garanties restent insuffisantes. Les agriculteurs dénoncent aussi la baisse attendue des aides de la PAC. Le Maire du Touquet, Daniel Fasquelle, a apporté son soutien aux manifestants.