Moment de gêne pour Macron à cause de micros instables perturbant son discours

Ce qui devait être un simple échange avec la presse s’est transformé en moment de gêne pour Emmanuel Macron, les différents micros ne cessant de bouger et perturbant le fil de son intervention. Le président français, Emmanuel Macron, pourtant habituellement à l’aise lors de négociations tendues, a perdu le fil à plusieurs reprises. « On s’organise pour que ça fonctionne ? » a-t-il lancé en souriant, tandis que les micros continuaient de bouger. Malgré ce cafouillage, le ton est resté léger. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a même ironisé, demandant aux journalistes de ne pas le viser avec leur équipement.