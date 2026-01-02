La ville de Zaporijjia frappée par deux attaques aériennes russes

L’Ukraine a de nouveau été visée dans la nuit, avec deux frappes aériennes russes sur la ville de Zaporijjia, selon le service d’urgence de l’État. La première attaque est survenue jeudi soir et a provoqué trois incendies. Un bâtiment non résidentiel et deux structures agricoles ont brûlé, tandis que des débris ont endommagé des habitations, des routes et des véhicules à proximité. Des secouristes ont été déployés sur place. La seconde frappe a eu lieu vers 2 heures du matin vendredi, déclenchant un incendie dans un centre commercial, rapidement maîtrisé. Les autorités ont indiqué qu’aucune victime n’avait été recensée. Dans l’ensemble de la région de Zaporijjia, les forces russes ont mené 737 attaques en une journée, avec des drones, des frappes aériennes, des tirs de roquettes et d’artillerie sur 27 localités, blessant deux civils. Malgré l’intensité des frappes, l’approvisionnement en électricité est resté stable. Les tentatives visant les infrastructures énergétiques ont échoué. Ces attaques s’inscrivent dans une hausse des bombardements observée autour du Nouvel An.