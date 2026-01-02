Incendie à Crans-Montana : identification des victimes en cours

Au lendemain du drame, policiers et pompiers poursuivaient leur travail derrière des tentes et des écrans autour du bar Le Constellation, où une fête du Nouvel An a viré à la catastrophe. Le feu, déclenché vers 1 h 30 dans un établissement bondé, a fait environ 40 morts et plus de 115 blessés. Les secours ont été déployés à grande échelle. Dix hélicoptères, 40 ambulances et près de 150 intervenants ont été mobilisés. De nombreux blessés souffraient de brûlures graves et ont été transportés vers des hôpitaux à Zurich, Lausanne et Genève, les structures locales étant dépassées. Au 2 janvier 2026, l’identification des victimes et la restitution des corps aux familles restent la priorité. Plusieurs nationalités sont concernées, avec notamment des ressortissants italiens et français. Les autorités indiquent que les opérations vont se poursuivre plusieurs jours, sans nouveau bilan ni avancée sur les causes à ce stade.