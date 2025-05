Football : Yamal prolonge avec le Barça jusqu'en 2031

Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a officiellement prolongé son contrat avec le club catalan jusqu’en 2031, a annoncé le Barça ce mardi.

Âgé de seulement 17 ans, l’attaquant s’est imposé comme l’un des piliers de l’équipe première, contribuant largement au triplé historique réalisé cette saison : Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d’Espagne. Il a inscrit le but décisif qui a scellé le 28e titre de champion d’Espagne du Barça lors d’une victoire 2-0 face à l’Espanyol. Auteur de 18 buts et 13 passes décisives en championnat, Lamine Yamal a non seulement brillé en club, mais a aussi marqué les esprits sur la scène européenne, aidant l’Espagne à décrocher l'Euro 2024.

Révélé au Camp Nou en avril 2023, le jeune ailier compte déjà 106 apparitions sous le maillot blaugrana. Le club n’a pas manqué de souligner sa précocité, rappelant dans un message publié sur X : « En 2031, Lamine Yamal n’aura que 23 ans. » Formé à La Masia, qu’il a rejoint à l’âge de 7 ans, Lamine Yamal est désormais l’un des visages de l’avenir du FC Barcelone.