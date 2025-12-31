Le monde célèbre le passage en 2026 sous les feux d'artifice

Le monde fait progressivement ses adieux à 2025 pour dire bonjour à 2026. Les pays du Pacifique Sud ont été les premiers à accueillir la nouvelle année.

En Australie, la ville de Sydney a marqué l’occasion avec son traditionnel feu d’artifice sur le port. Les festivités se sont déroulées sous un important dispositif policier, après l’attaque antisémite meurtrière de Bondi Beach mi-décembre.

Chez les voisins néo-zélandais, les étincelles ont illuminé la Sky Tower d’Auckland.

Les pays d’Asie de l'Est leur ont emboité le pas. Les cloches des temples ont sonné dans tout le Japon pour marquer le passage en 2026. La Corée du Sud a aussi fait sonner les cloches avec une célébration au pavillon Bosingak de Séoul.

À Hong Kong, l'accueil de l'année 2026 a été marqué par l'absence des feux d'artifice habituels sur le port Victoria, après le gigantesque incendie de novembre. Les façades des monuments ont été transformées en horloges à compte à rebours qui ont présenté un spectacle lumineux à minuit.

En Indonésie, les festivités se sont aussi faites plus discrètes en signe de solidarité avec les communautés dévastées par les glissements de terrain et inondations sur l’île de Sumatra, qui ont fait plus de 1 100 victimes il y a un mois. Sur l'île touristique de Bali, les concerts et les feux d'artifice ont été remplacés par un événement culturel mettant en scène des danses traditionnelles.

Les Palestiniens de Gaza ont déclaré qu'ils espéraient que la nouvelle année apporterait une fin définitive à la guerre entre Israël et le Hamas qui frappe l'enclave depuis deux ans, alors que les négociateurs s'efforcent d'avancer dans la deuxième phase du cessez-le-feu. "Nous espérons que ce sera une bonne année pour notre peuple en Palestine," a déclaré Faraj Rasheed, soulignant que des milliers de personnes continuent de vivre dans des conditions difficiles dans les camps de déplacés. D'autres ont décrit 2025 comme une année de perte.

En Afrique, Maurice, les Seychelles et le département français de La Réunion ouvrent le bal de l’entrée en 2026. Les pays d'Afrique de l'Ouest seront parmi les derniers du continent à entrer dans la nouvelle année.