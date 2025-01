Nouvel An : comment préparer les animaux aux feux d'artifice du réveillon ?

Alors que 2025 approche, il est crucial de penser à nos compagnons à quatre pattes, souvent effrayés par les feux d'artifice. Leur bien-être mérite autant d’attention que nos préparatifs de fête !

Mandy Robinson, directrice de Spaniel Rescue South Africa, tire la sonnette d’alarme. "Les chiens sont effrayés par l'orage, la foudre, ce genre de choses, et pourraient s'enfuir en sautant par-dessus les murs. Ils restent parfois bloqués sur les clôtures. Tout le monde planifie ses vacances en pensant au moindre détail, mais on oublie de prendre en compte les animaux, et c'est inacceptable. Les animaux sont censés faire partie de votre vie à chaque instant."

Vanessa Fitzpatrick, bénévole chez Pet Connect, ajoute : "Si vous êtes inquiet pour le bien-être de votre animal pendant le Nouvel An, en particulier à cause des feux d'artifice, vous pouvez demander à votre vétérinaire de vous prescrire des médicaments calmants ou des anxiolytiques. Assurez-vous toutefois de respecter la prescription du vétérinaire."

Le mot d’ordre : anticipation ! Désensibilisez votre animal aux bruits forts et veillez à le placer dans un espace sécurisé pour éviter les fugues ou les accidents.

Avec un peu de préparation, il est possible de vivre un réveillon festif tout en prenant soin de vos amis poilus.