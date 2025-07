RDC : un réseau solaire fait revivre les entreprises à Goma

À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants du quartier de Ndosho s'éclairent grâce à l'énergie solaire.

Ici, à peine 3 % de la population avait accès à l'électricité, aujourd'hui le mini-réseau solaire de 1,3 mégawatt installé par Nuru, une compagnie américano-congolaise fait revivre les entreprises, améliore la sécurité et redonne de l'espoir. Le réseau solaire alimente également les stations de recharge de téléphone, les usines de traitement de l'eau, un grand moulin à grains, et même l'éclairage public. Cependant, un défi se pose : la sécurisation de l'infrastructure. Avec la prise de contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, les actes de banditisme et de violations des droits de l'Homme se comptent par dizaine dans les zones occupées.

"Évidemment, à cause du contexte, même avant l'arrivée du M23 (rébellion du M23), et aujourd'hui encore, il y a souvent des coups de feu dans la communauté à cause de l'insécurité. Cela peut donc affecter un ou deux panneaux. Mais en général, nous n'avons pas trop d'incidents de ce genre et nos panneaux sont en sécurité. Parce que la communauté comprend que c'est pour son bien que ces panneaux sont installés", rassure Alain Byamungu Chiruza, Directeur principal du développement commercial de Nuru.

Pour renforcer sa résilience, l'entreprise Nuru, a connecté l'année dernière son infrastructure à un réseau hydroélectrique du parc national des Virunga, au nord de Goma. C'est en 2020 que cette entreprise de jeunes Congolais s'est investit dans ce projet d'électrification par la création de mini-réseaux électriques indépendants du réseau national.