Nigeria : le boxeur Anthony Joshua blessé dans un grave accident de la route

Les autorités nigérianes ont annoncé que le boxeur britannique des poids lourds Anthony Joshua a été blessé dans un accident de la route sur une importante autoroute reliant les États de Lagos et d’Ogun, un drame qui a coûté la vie à deux autres personnes.

La police indique que l’ancien champion du monde n’a subi que des blessures légères et que son état est stable. Il a été transporté à l’hôpital en même temps que d’autres passagers blessés.

Anthony Joshua, 36 ans, a des origines familiales à Sagamu, une ville de l’État d’Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria, où l’accident s’est produit.

Ce qui s’est passé sur l’autoroute Lagos–Ibadan

L’accident s’est produit lundi matin sur la très fréquentée autoroute Lagos–Ibadan. Selon le Corps fédéral nigérian de la sécurité routière (FRSC), un véhicule de type Lexus transportant cinq hommes adultes roulait à grande vitesse lorsqu’il a perdu le contrôle en tentant un dépassement.

Les autorités expliquent que le véhicule a quitté la chaussée avant de percuter violemment un camion à l’arrêt, garé sur le bas-côté.

Deux des cinq occupants sont décédés sur place. Deux autres n’ont pas été blessés, tandis qu’Anthony Joshua a été secouru vivant, avec des blessures mineures, puis conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Les services de sécurité routière précisent qu’une enquête a été ouverte et que l’excès de vitesse est la cause présumée de l’accident.

Anthony Joshua était assis à l’arrière du véhicule

Un témoin oculaire, Adeniyi Orojo, a déclaré aux médias locaux que deux véhicules, une Lexus et un Pajero, étaient impliqués. Il a précisé qu’Anthony Joshua était assis à l’arrière de la Lexus, derrière le conducteur, avec un autre passager à ses côtés.

« Il y avait quatre occupants dans la Lexus », a-t-il expliqué. « L’équipe de sécurité de Joshua se trouvait dans un autre véhicule qui les suivait avant l’accident. »

Des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent une voiture fortement endommagée, ainsi que des images de Joshua torse nu, assis à l’arrière, entouré de vitres brisées. Dans certaines vidéos, on le voit grimacer en tentant de sortir de l’épave.

La police confirme les blessures et l’ouverture d’une enquête

Le commandement de la police de l’État d’Ogun a confirmé les décès et les blessures d’Anthony Joshua dans un communiqué, indiquant que le boxeur « allait bien » malgré des blessures légères.

Le commissaire de police Lanre Ogunlowo a précisé que des agents avaient été chargés d’enquêter sur les circonstances de l’accident. Le chef de la police divisionnaire de Sagamu, Ode Fredrick, a ajouté que les forces de l’ordre se rendaient à l’hôpital afin de vérifier l’identité et l’état de santé des personnes impliquées.

Plus tôt dans la matinée de lundi, environ une heure avant l’accident, Anthony Joshua avait publié une vidéo sur Instagram le montrant en train de jouer au tennis de table avec un autre homme. Le lieu exact de la vidéo n’a pas été confirmé.

Le boxeur se trouvait au Nigeria à la suite de son récent combat victorieux contre Jake Paul, le 19 décembre.

Les autorités ont indiqué que d’autres informations seraient communiquées une fois l’enquête terminée.