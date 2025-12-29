Les États-Unis promettent deux milliards de dollars d'aide humanitaire à l'ONU

Les États-Unis ont annoncé lundi s'être engagés à verser deux milliards de dollars à l'Organisation des Nations Unies pour financer ses programmes d’aide humanitaire.

Ce montant ne représente qu’une fraction de ce que les États-Unis ont contribué dans le passé. L'administration du président Donald Trump n’a cessé de diminuer l'aide internationale internationale américaine cette année.

Selon l’ONU, le financement américain de ses programmes a pu atteindre jusqu’à 17 milliards de dollars ces dernières années, avant de baisser drastiquement en 2025.

D’autres donneurs importants comme la France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne ont aussi réduit leur budget d’aide humanitaire cette année.

Malgré ces coupes, les besoins ont explosé dans le monde entier. En 2025, les agences de l’ONU ont dû répondre à des situations de famine au Soudan et à Gaza, au déplacement de dizaines de milliers de personnes fuyant la violence dans l’est du Congo ou encore à des catastrophes naturelles dans plusieurs régions du monde.

Début décembre, l'ONU a lancé un appel pour récolter 23 milliards de dollars, afin de répondre aux besoins les plus urgents en 2026.

Selon le Département d'État américain, ces deux milliards de dollars s'inscrivent dans le cadre d'un accord avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.

"L'accord exige que l'ONU consolide ses fonctions humanitaires afin de réduire la bureaucratie, les doublons inutiles et les dérives idéologiques," a déclaré le département d'État dans un communiqué. "Les différentes agences de l'ONU devront s'adapter, se réduire ou mourir."

Cet accord doit permettre de réformer le soutien américain à l’ONU, "en fournissant une assistance plus ciblée, axée sur les résultats et alignée sur la politique étrangère des États-Unis," a déclaré l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Michael Waltz.

Dans un premier temps, 17 pays devraient bénéficier de cette aide américaine réformée, dont le Bangladesh, la République démocratique du Congo, Haïti, la Syrie et l'Ukraine.