L'ONU a besoin de 23 milliards de dollars pour l'aide humanitaire

Au moins 250 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire dans le monde. Chiffre annoncé par le chef des opérations humanitaires de l'ONU, présentant l'Aperçu humanitaire mondial 2026. La situation inquiète alors que les financements baissent.

En 2025, souligne le fonctionnaire de l’ONU, seuls 20 % des appels étaient soutenus. Alors que la faim a explosé, les budgets alimentaires ont été réduits alors même que des famines frappaient certaines régions du Soudan et de Gaza. Les systèmes de santé se sont effondrés, les épidémies se sont multipliées et des millions de personnes ont perdu l'accès à la nourriture, aux soins médicaux et à la protection.

Pour 2026, les Nations unies ont besoin de 23 milliards de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents. L’objectif étant de sauver de sauver 87 millions de vies grâce à 29 plans d'intervention couvrant 50 pays

'' De quoi avons-nous besoin pour sauver 87 millions de vies l'année prochaine ? Nous avons besoin de protection pour notre travail. Nous avons besoin d'une action énergique en faveur de la paix. Et nous avons besoin de 23 milliards de dollars. Bien sûr, nous avons besoin de beaucoup plus. Mais ce plan montre comment nous allons dépenser ces premiers 23 milliards de dollars, que je suis sûr que nous allons collecter, pour les actions les plus urgentes et prioritaires visant à sauver des vies. Je sais que les budgets sont serrés en ce moment. Partout, les familles sont sous pression. Mais l'année dernière, le monde a dépensé 2 700 milliards de dollars pour la défense, pour des armes à feu et des armements. Et je ne demande qu'un peu plus de 1 % de cette somme. L'appel mondial pourrait être entièrement financé si les 10 % des personnes les plus riches de la planète, c'est-à-dire toutes celles qui gagnent plus de 100 000 dollars, donnaient seulement 0,20 dollar par jour. '', a déclaré Tom Fletcher, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence.

Les besoins incluent 4 milliards de dollars pour trois millions de personnes dans les territoires palestiniens occupés, 2,8 milliards de dollars pour 20 millions de personnes au Soudan, entre autres. 2 milliards de dollars pour sept millions de Soudanais déplacés au-delà des frontières, entre autres