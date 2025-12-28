Le Royaume-Uni restreint les visas de la RDC

Le Royaume-Uni restreint les visas pour la RDC et annonce des accords de retour des migrants avec l'Angola et la Namibie.

Le ministère de l'Intérieur annonce des restrictions de visa pour la RDC pour non-coopération présumée avec la nouvelle politique britannique de retour des demandeurs d'asile.

Le Royaume-Uni a imposé des restrictions de visa à la République démocratique du Congo, accusant son gouvernement de ne pas coopérer avec sa nouvelle politique de retour des migrants sans papiers et des personnes ayant commis des infractions pénales.

Le ministère britannique de l'Intérieur a annoncé ces mesures dans un communiqué publié samedi soir. Il a également déclaré que l'Angola et la Namibie avaient accepté d'intensifier leurs efforts pour rapatrier leurs ressortissants.

Ces accords marquent le premier changement majeur dans le cadre des réformes radicales dévoilées le mois dernier par la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood, visant à rendre le statut de réfugié temporaire et à accélérer l'expulsion des personnes arrivant sans papiers au Royaume-Uni.

La RDC, l'Angola et la Namibie n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que la RDC ne répondait pas aux exigences du Royaume-Uni en matière de coopération et qu'elle avait désormais été privée des services de visa accéléré et du traitement préférentiel accordé aux personnalités importantes et aux décideurs.