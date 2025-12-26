Turquie–Soudan : coopération bilatérale et inquiétudes face à la crise humanitaire

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec le président du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, au sujet de l’état des relations bilatérales ainsi que des évolutions régionales et internationales.

Selon un communiqué de la présidence turque, les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération entre Ankara et Khartoum dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le commerce, l’agriculture, l’industrie de défense et l’exploitation minière. Les deux parties ont évoqué la nécessité de consolider ces partenariats dans un contexte régional marqué par de profondes instabilités.

L’entretien a également été consacré à la situation humanitaire au Soudan, fortement dégradée par les affrontements en cours. Le président turc a souligné que le conflit avait entraîné l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, évoquant des violences susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité, en particulier dans la région d’El-Fasher. Il a insisté sur l’urgence de mesures concrètes et déterminées pour protéger les populations civiles.

Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs réaffirmé son attachement à la préservation de la paix, de la stabilité et de l’intégrité territoriale du Soudan, appelant à l’instauration d’un cessez-le-feu et à la mise en place d’un processus permettant un règlement durable du conflit.

Enfin, la Turquie a indiqué son intention de poursuivre son soutien humanitaire en faveur des populations soudanaises affectées par la crise, notamment à travers l’acheminement d’aides d’urgence.