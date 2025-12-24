Enlèvements au Nigéria : une cérémonie en l’honneur des élèves libérés

Après leur enlèvement en novembre dernier, à l'école catholique St Mary dans l'État du Niger, le groupe de 130 enfants et enseignants a été libéré dimanche dernier. Mardi soir, ces derniers ont pu retrouver leurs familles mais avant, ils ont pris part à la cérémonie officielle organisée à Minna, capitale de cet État à l’ouest du pays, pour célébrer leur retour. Parmi ces ex-otages, certains enfants semblaient souffrir de malnutrition, d'autres étaient en état de choc.

Très marqué par cet épisode, Yusuf Timothy raconte le calvaire qu’il a vécu après la disparition de sa fille: "Cette situation m'a profondément affecté, à tel point que parfois, je ne peux même plus aller travailler à la ferme. Même si j'y vais, je ne peux rien faire. Même manger est devenu difficile pour moi, car cette situation m'affecte profondément. Parfois, même lorsque nous dormIons, ma femme et moi, nous nous réveillions et nous commençions à réfléchir, puis nous nous mettions à pleurer. Quand allions-nous revoir notre enfant ?", raconte l'homme.

Les élèves et enseignants enlevés ont pu rentrer auprès de leurs familles. Désormais, ils devront se reconstruire et tenter d'oublier ce traumatisme;

Ce lundi, Mohammed Bago, le gouverneur de l'État du Niger, a indiqué que les 230 personnes enlevées, écoliers et enseignants, ont toutes été libérées.