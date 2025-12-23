Nigéria : le gouverneur du Niger veut rassurer les écoliers libérés

Les 130 enfants et enseignants libérés dimanche par leurs ravisseurs ont rencontré le gouverneur de l'État du Niger à l’occasion d'une cérémonie officielle. Ces personnes avaient été kidnappées dans leur école catholique en novembre dernier.

La police a déclaré qu'ils avaient été libérés dimanche, après que des hommes armés aient capturé au moins 303 écoliers et 12 enseignants dans l'État du Niger, dans le centre-nord du Nigeria, lors d'une attaque contre l'école catholique St. Mary's dans la communauté de Papiri, le 21 novembre.

Les autorités ont déclaré que des plans étaient en cours pour réunir les enfants avec leurs familles avant Noël.

Les autorités avaient précédemment déclaré que 303 écoliers et 12 enseignants avaient été enlevés et que 50 d'entre eux s'étaient échappés dans les heures qui ont suivi.

Mais lundi, le gouverneur de l'État du Niger, Mohammed Bago, a indiqué que 230 personnes avaient été enlevées et qu'elles avaient toutes été libérées.

Les autorités n'ont pas précisé si une rançon, pratique courante dans ce type d'enlèvements, avait été versée.

Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque, mais les habitants ont accusé les gangs armés qui ciblent les écoles et les voyageurs pour les kidnapper et demander une rançon dans le nord du Nigeria, ravagé par les conflits.

La plupart des personnes capturées lors de l'attaque étaient âgées de 10 à 17 ans, a indiqué l'école.