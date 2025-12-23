Soudan : l'ONU appelle à protéger les civils et à financer l'aide humanitaire

Le sous-secrétaire général des Nations unies pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, Khaled Khiari, a déclaré que si les parties au Soudan « ont réussi à mettre fin aux combats pour préserver les revenus pétroliers, elles n'ont jusqu'à présent pas réussi à faire de même pour protéger leur population ».

Lors d'une réunion d'information du Conseil de sécurité le lundi 22 décembre, M. Khiari a déclaré : « Le conflit s'est à nouveau intensifié, confirmant les craintes que la saison sèche n'entraîne une recrudescence des combats et de nouvelles attaques contre les civils. Chaque jour qui passe apporte son lot de violence et de destruction à un niveau effarant. Les civils endurent des souffrances immenses et inimaginables, sans perspective d'amélioration. Ces dernières semaines, le conflit s'est concentré dans la région du Kordofan, où les Forces de soutien rapide ont réalisé d'importants gains territoriaux. »

Il a également déclaré : « En raison de l'insécurité qui règne actuellement, tout le personnel de la FSNU est évacué de Kadugli jusqu'à nouvel ordre. Comme l'a souligné le Secrétaire général, les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et il a appelé à ce que les responsables soient traduits en justice. La sécurité et la sûreté de nos soldats de la paix ne sont pas négociables. »

Il a souligné que « l'approvisionnement continu en armes, de plus en plus sophistiquées et meurtrières, reste un facteur clé du conflit. Le Soudan est saturé d'armes. Les appels à mettre fin à ces flux sont restés lettre morte et personne n'a été tenu responsable. Pendant ce temps, les parties restent peu disposées à faire des compromis ou à apaiser les tensions. »

Edem Wosornu, directeur des opérations et du plaidoyer du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), a déclaré : « Notre système est soumis à une pression sans précédent et fait l'objet d'attaques directes de plus en plus fréquentes. Mais il continue à fonctionner. »

Elle a ajouté : « Nous devons continuer à renforcer la présence de l'ONU sur le terrain dans toutes les zones qui en ont besoin, y compris dans les régions du Darfour et du Kordofan. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Nos équipes courageuses ont besoin de garanties plus claires quant à leur sécurité pendant leurs opérations. »

Elle a déclaré : « Le Conseil ne peut permettre que les horreurs qui se sont déroulées à El Fasher – malgré des avertissements répétés – se reproduisent à El Obeid, à Kadugli, à Dilling ou ailleurs. Vous devez user de votre influence collective auprès des parties belligérantes. »

En présentant l'initiative de paix du gouvernement soudanais, le Premier ministre soudanais de transition, Kamil El-Tayeb Idris, a déclaré : « Le Soudan ne demande pas la simple sympathie de ce Conseil, il demande un partenariat pour garantir la paix, la justice et la dignité à son peuple. Notre initiative est locale. »

Il a également déclaré : « L'initiative de paix du gouvernement soudanais offre un test clair de notre détermination collective : un cessez-le-feu pouvant être surveillé, un désarmement pouvant être appliqué, une justice qui ne soit pas sélective et une réconciliation qui ne soit pas superficielle. »

Tôt ce matin, les signataires de la Déclaration d'engagements communs sur les femmes, la paix et la sécurité au Conseil de sécurité ont fait une déclaration, prononcée par l'ambassadeur Samuel Žbogar, représentant permanent de la Slovénie auprès des Nations Unies, au nom du Danemark, de la France, de la Grèce, du Guyana, du Panama, de la République de Corée, de la Sierra Leone et du Royaume-Uni, sur la situation des femmes et des filles au Soudan.

Žbogar a déclaré : « Nous condamnons fermement la persistance de violences sexuelles et sexistes généralisées à travers le Soudan. Les violences sexuelles liées au conflit sont de plus en plus utilisées délibérément comme tactique de guerre. »

Il a également déclaré : « Nous réaffirmons que ces actes constituent de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme et peuvent être assimilés à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Nous appelons toutes les parties à cesser toute violence et toute attaque contre les civils, y compris les femmes et les filles, et à prendre des mesures concrètes pour assurer leur protection. »

Situation sanitaire

« Le système de santé est au bord de l'effondrement sous cette pression », a déclaré Shible Sahbani, représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Soudan, avertissant qu'une grande partie des infrastructures sanitaires du pays ne fonctionnent plus, alors que les conflits, les épidémies et la famine aggravent une crise humanitaire déjà désastreuse.

S'adressant aujourd'hui (22 décembre) à UN News, M. Sahbani a déclaré que des épidémies se propageaient dans presque tout le pays. Des cas de choléra ont été signalés dans 18 États, avec plus de 123 000 cas et plus de 3 500 décès, soulignant ce qu'il a décrit comme une pression immense sur un système de santé fragile.

La dengue connaît également une forte recrudescence, avec plus de 53 000 cas et plus de 145 décès signalés dans 14 États. « Cela signifie simplement que cela touche l'ensemble du pays », a déclaré M. Sahbani, ajoutant que la transmission du paludisme reste extrêmement élevée, avec plus de 1,4 million de cas enregistrés dans 16 États. Il a souligné que les conditions météorologiques favorisent la propagation des maladies transmises par les moustiques, tandis que des épidémies de maladies évitables par la vaccination, telles que la rougeole et la polio, sont également signalées dans plusieurs régions.

Au-delà des maladies, M. Sahbani a déclaré que le Soudan était confronté à l'une des plus graves crises alimentaires et nutritionnelles au monde. « C'est une honte de dire cela du Soudan, car il était autrefois considéré comme le grenier de toute la région », a-t-il déclaré. Selon l'OMS, plus de 21 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés de malnutrition aiguë et d'insécurité alimentaire, 45 % de la population étant classée dans la phase 3 de l'IPC ou pire, y compris dans des conditions proches de la famine.

Le Soudan figure désormais parmi les quatre pays au monde où la prévalence de la malnutrition aiguë est la plus élevée, touchant 13,6 % de la population. Les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ou allaitantes sont particulièrement vulnérables, a déclaré M. Sahbani, avec 4,9 millions de personnes ayant un besoin urgent d'interventions nutritionnelles vitales.

Il a ajouté que près de 800 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère en 2025, connue sous le nom de SAM, ce qui les expose à un risque élevé de décès sans traitement. Plus de 40 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et de complications médicales ont été admis cette année dans des centres de stabilisation, où l'OMS apporte son soutien en matière de soins.

Sahbani a déclaré que la détérioration de la situation sanitaire était aggravée par un accès limité, des attaques contre les établissements de santé et un grave manque de ressources, en particulier financières. « Les besoins continuent d'augmenter et les fonds diminuent », a-t-il averti, alors que les priorités des donateurs se tournent vers d'autres domaines.

Le Plan d'intervention humanitaire pour le Soudan 2025 n'est financé qu'à hauteur de 36 %, le secteur de la santé atteignant 47,7 %, a déclaré M. Sahbani, tandis que les opérations de l'OMS elles-mêmes sont financées à moins de 40 %, à quelques semaines seulement de la fin de l'année. Il a exhorté la communauté internationale à rester attentive à la situation au Soudan et à fournir un soutien financier durable afin d'éviter une nouvelle détérioration de la crise sanitaire dans le pays.