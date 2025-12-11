Coupe arabe de la FIFA : le Maroc affronte la Syrie en quart de finale

Qatar
Le Maroc s'est préparé à affronter la Syrie dans le troisième quart de finale de la Coupe arabe de la FIFA, jeudi, au stade international Khalifa. L'équipe de Tarik Sektioui a terminé en tête du groupe B avec sept points après des victoires contre l'Arabie Saoudite (1-0) et les Comores (3-1) et un match nul 0-0 contre Oman.
"Les préparatifs se déroulent dans une ambiance familiale, dans un esprit de solidarité, de responsabilité, de sérieux et de grand professionnalisme. Nous savons que l'équipe nationale syrienne est une équipe respectable et que le match ne sera pas facile. Une victoire nous qualifie pour les demi-finales, et c'est là que réside l'importance de ce match. Tout le monde est conscient de cette responsabilité et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner.”, a déclaré Tarik Sektioui, sélectionneur du Maroc.
La Syrie s'est qualifiée pour la deuxième place du Groupe A avec cinq points après avoir fait match nul contre la Palestine (0-0), le Qatar (1-1) et battu la Tunisie (1-0).
Le Maroc espère remporter sa deuxième Coupe arabe après avoir été champion en 2012.
00:49
Arabie Saoudite : outre le football, Pogba se lance dans la course de chameaux
01:00
Effondrement d'un immeuble à Fès : 19 morts et 16 blessés, le Maroc ouvre une enquête
Aller à la video
CAN 2025 : Wilfried Zaha de retour dans l'équipe nationale ivoirienne
Aller à la video
Mondial 2026 : la FIFA va inclure des pauses hydratation
01:04
Liverpool : Salah écarté contre l'Inter après ses propos contre Slot
00:47
Football : relégué sur le banc, Mo Salah envisage un départ de Liverpool