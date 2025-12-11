Coupe arabe de la FIFA : le Maroc affronte la Syrie en quart de finale

Le Maroc s'est préparé à affronter la Syrie dans le troisième quart de finale de la Coupe arabe de la FIFA, jeudi, au stade international Khalifa. L'équipe de Tarik Sektioui a terminé en tête du groupe B avec sept points après des victoires contre l'Arabie Saoudite (1-0) et les Comores (3-1) et un match nul 0-0 contre Oman.

"Les préparatifs se déroulent dans une ambiance familiale, dans un esprit de solidarité, de responsabilité, de sérieux et de grand professionnalisme. Nous savons que l'équipe nationale syrienne est une équipe respectable et que le match ne sera pas facile. Une victoire nous qualifie pour les demi-finales, et c'est là que réside l'importance de ce match. Tout le monde est conscient de cette responsabilité et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner.”, a déclaré Tarik Sektioui, sélectionneur du Maroc.

La Syrie s'est qualifiée pour la deuxième place du Groupe A avec cinq points après avoir fait match nul contre la Palestine (0-0), le Qatar (1-1) et battu la Tunisie (1-0).

Le Maroc espère remporter sa deuxième Coupe arabe après avoir été champion en 2012.