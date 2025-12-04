Coupe Arabe de la FIFA : les Comores jouent leur survie face à l'Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite affronte vendredi les Comores dans le cadre de la 2e journée du groupe B de la Coupe Arabe de la FIFA qui se déroule au Qatar.

Vainqueur d’Oman mardi lors de la première journée de leur pool, les Saoudiens rêvent poursuivre dans cette lancée face aux comoriens battus par les Lions de l’Atlas 3-1. Les Saoudiens ne veulent pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, à fortiori dans un tournoi qu’ils jugent relevé.

"Tout d'abord, il était très important pour nous de prendre un bon départ dans ce tournoi, car nous sommes conscients que les matches sont très difficiles. Quand on voit que les meilleures équipes de ce tournoi sont également en difficulté, il était crucial pour nous de prendre un bon départ. C'est ce que nous avons fait contre Omani, qui était très difficile à jouer. Nous sommes donc très heureux d'avoir déjà gagné ce premier match. Bien sûr, demain, nous aurons également un match difficile car, comme nous l'avons vu, il s'agit d'une bonne équipe avec des joueurs individuels très talentueux. Nous avons donc beaucoup de respect pour cette équipe, mais nous allons nous assurer que nous pouvons continuer à construire sur ce premier match du tournoi concerne le temps de jeu, nous disputons quatre compétitions cette saison et je pense que nous gagnons beaucoup de minutes vers la fin de la saison. La plupart des joueurs que nous avons jouent régulièrement, peut-être à des postes moins importants, comme celui-ci. Mais tous les joueurs jouent régulièrement.’’, a déclaré François Rodrigues, assistant du sélectionneur de l'Arabie Saoudite.

Les Comores doivent obtenir un résultat afin de se relancer dans le tournoi après leur défaite face au Maroc.

'' Nous avons beaucoup discuté avec les joueurs. Nous avons revu le match, nous l'avons analysé en profondeur, puis nous avons décidé que nous devions jouer. Nous devions prendre du plaisir, donc jouer au mieux de nos capacités, jouer sur nos points forts. Nous avons joué contre le Maroc, nous avons eu une première mi-temps timide, mais en deuxième mi-temps, nous avons très bien joué. Le score de 3-1 était justifié contre le Maroc, qui est une grande équipe, mais l'Arabie saoudite, c'est autre chose. Nous nous sommes bien préparés et, franchement, nos joueurs sont concentrés et savent ce qu'ils veulent accomplir. C'est le deuxième match, nous ne pouvons donc pas nous permettre de déraper. Nous devons obtenir un résultat.'', a déclaré Hamada Jambay, entraîneur principal des Comores.

La dernière édition de la Coupe Arabe de la FIFA a été remportée par l’Algérie, c’était il y a 4 ans.