Selon l'organisation des Nations Unies pour l'enfance, environ 10 millions de personnes - dont la moitié sont des enfants - ont été déplacées au Soudan à la suiujkjjkjte d'une guerre civile brutale.

La directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, a visité cette semaine une école de garçons dans l'État de Kassala afin d'attirer l'attention sur la situation désastreuse qui règne au Soudan.Au cours de sa visite, Mme Russell a appelé à une action urgente pour protéger les enfants et les services essentiels.

Le Soudan a plongé dans une guerre civile en avril 2023 après qu'une lutte pour le pouvoir a éclaté entre l'armée et un puissant groupe paramilitaire, les Forces de soutien rapide (RSF).

Les enfants sont piégés dans des zones assiégées et difficiles d'accès, notamment dans les régions du Darfour et du Kordofan, où l'accès à la nourriture, à l'eau et aux fournitures médicales reste pratiquement coupé.

L'UNICEF affirme qu'il contribue à l'identification et à l'enregistrement des enfants non accompagnés et séparés, avec plus de 200 réunions dans le nord du Darfour.

L'organisme des Nations unies fournit également une protection aux enfants, des soins psychologiques, une formation et de l'argent pour les survivants, ainsi que la restauration de l'eau potable et des cliniques médicales.

Il a lancé un appel pour que les violences cessent immédiatement et que toutes les parties respectent le droit humanitaire international, "en assurant la sécurité et la dignité de chaque enfant et de chaque civil".