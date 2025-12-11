Nigeria : le traumatisme des écoliers après 14 jours de captivité

Au Nigeria, après avoir retrouvé leur famille, des écoliers libérés le week-end dernier après 14 jours de captivité commencent à témoigner sur leurs souffrances.

Onyeka Chieme est l'un des enfants libérés. Il a parlé de son calvaire en disant qu'il craignait de ne jamais rentrer chez lui. "Je pensais qu'ils allaient nous tuer. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, et s'ils sont payés, toutes les personnes kidnappées seront libérées".

Pour sa famille la joie est encore mitigée alors qu’un autre enfant est toujours aux des ravisseurs. Il figure parmi les 150 écoliers encore en captivité.

"Ils devraient essayer de libérer l'enfant qui me reste et les autres ; je ne parle pas seulement de mon enfant, mais aussi des autres parce qu'il n'y a pas que mon enfant qui est dans la brousse. Il y a plus de 100 enfants encore en captivité. Je ne peux pas dire que seul mon enfant doit être libéré.’’, raconte Anthony Chieme, parent d'enfant secouru et en captivité.

Au moins 303 écoliers et 12 enseignants ont été enlevés lors de l’attaque de leur école le 21 novembre. Le retour à l’école des rescapés n’est pas sans appréhensions.

"Je crois toujours en l'éducation. Ils retourneront à l'école encore plus souvent... Nous avons toujours l'espoir que notre gouvernement peut essayer de nous aider. Il y travaillera." , explique Precious Njikonye, mère d'un écolier rescapé.

Depuis l’enlèvement en 2014 par Boko Haram de 276 filles à Chibok, au moins 1 799 élèves ont été kidnappés au Nigeria, selon un décompte de l'AP.