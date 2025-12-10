La reine du Danemark à Nairobi pour renforcer la coopération climatique

La reine Mary du Danemark a entamé à Nairobi une visite officielle de trois jours consacrée au climat, à la conservation et au développement durable.

Arrivée mardi soir à l’aéroport international Jomo-Kenyatta, elle a été accueillie par le Premier secrétaire du Cabinet et ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, ainsi que par la secrétaire d’État au Tourisme et à la Vie sauvage, Rebecca Miano.

Cette visite intervient alors que le Kenya intensifie ses efforts pour devenir un pôle régional de diplomatie climatique et d’innovation environnementale. La souveraine se rendra sur la côte kényane pour observer de près les programmes de protection d’espèces menacées, des initiatives devenues des références internationales dans le domaine de la conservation.

À Nairobi, la reine Mary visitera plusieurs projets liés à la gestion des déchets et à l’économie circulaire. Ces initiatives urbaines, qui s’attaquent aux défis posés par la croissance rapide de la capitale, visent à transformer les contraintes environnementales en opportunités économiques durables grâce à des technologies de recyclage et des modèles de production plus vertueux.

La participation de la souveraine à la septième Assemblée des Nations unies pour l’environnement, organisée au siège de l’ONU à Gigiri, constituera un point d’orgue de son séjour. Ce forum mondial, qui rassemble chefs d’État, experts et acteurs du climat, façonne les orientations internationales en matière de protection de l’environnement.

Pour Nairobi, la venue de la reine représente une occasion stratégique d’approfondir sa coopération avec le Danemark, notamment dans les domaines de l’énergie éolienne, du financement vert et des solutions urbaines résilientes. Elle confirme également la réputation du Danemark comme partenaire clé des pays engagés dans la transition écologique.