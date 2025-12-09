Tanzanie : un dispositif sécuritaire déployé dans plusieurs villes

La plupart des rues des grandes villes de Tanzanie étaient vides ce mardi en début de journée avant les manifestations prévues par l’opposition. Le gouvernement a déclaré ces rassemblements illégaux à titre préventif, et a exhorté les citoyens à rester chez eux pour les célébrations du Jour de l'Indépendance du pays.

Des militants ont appelé à des manifestations suite à la victoire du parti au pouvoir lors d'une élection contestée le 29 octobre qui a donné lieu à trois journées de protestation au cours desquelles des centaines de personnes ont été tuées et plus de 2 000 ont été arrêtées.

Les manifestants ont brûlé des véhicules, des bureaux de vote et des stations-service tout en demandant l'annulation des résultats déclarant la réélection de la présidente Samia Suluhu avec plus de 97 % des voix.

“Ces dernières semaines, le gouvernement tanzanien a envoyé un message fort selon lequel les gens ne devraient pas sortir dans les rues pour protester et s'exprimer sur les violences qui ont eu lieu lors des élections du 29 octobre. C'est très problématique, car les gens ont le droit de s'exprimer et de parler des choses qui les concernent. Je pense que les autorités tanzaniennes vont essayer d'empêcher les gens de sortir dans la rue et de manifester parce qu'elles ont envoyé un message qu'elles ne tolèrent pas.”, a analyséOryem Nyeko, chercheur principal à la division Afrique de Human Rights Watch.

Des camions de police et des agents à pied ont patrouillé mardi matin dans la capitale commerciale Dar es Salaam, dans la capitale administrative Dodoma et dans la ville d'Arusha, dans le nord-est du pays.

"Depuis la mi-novembre environ, nous avons recensé un certain nombre de cas de personnes ramassées à leur domicile et dans la rue par des hommes en civil. Un certain nombre de ces personnes ont ensuite été signalées par la police comme ayant été arrêtées par elle. Selon la police, ces personnes appelaient à manifester et à descendre dans la rue. C'est vraiment inquiétant parce que les gens ont le droit d'appeler à des manifestations pacifiques, ce que les manifestations du D9 sont censées être, et à mon avis, c'est juste un signe que les autorités tanzaniennes sont de plus en plus intolérantes à l'égard du droit des gens à se réunir", a expliqué Oryem Nyeko.

Les célébrations annuelles de la fête de l'indépendance ont été annulées en novembre et le gouvernement a déclaré que les fonds qui auraient été utilisés pour les célébrations serviraient à réparer les infrastructures endommagées.