Réunion du CIO à Lausanne en préparation des Jeux olympiques d’hiver

À Lausanne, la présidente du Comité International Olympique (CIO), Kirsty Coventry, a réuni le conseil exécutif pour faire le point sur la préparation des Jeux olympiques d’hiver de 2026.

Du 6 au 22 février, la Lombardie et le Nord-Est de l’Italie accueilleront les compétitions, de Milan à Cortina d’Ampezzo.

Ces Jeux se tiendront dans un contexte international complexe, marqué par la suspension de nombreux athlètes russes et les tensions encore vives liées au conflit à Gaza.

Malgré ces défis, le CIO avance dans la préparation des sites et des disciplines : du ski alpin au biathlon, du curling aux sports de glisse, chaque épreuve a déjà trouvé son terrain de jeu.

« Cette période de l’année a été particulièrement chargée, et nous allons ici passer en revue quelques avancées concernant notre programme “Fit for the Future” ainsi que l’état d’avancement à ce jour. Les dernières semaines ont été marquées par de nombreux déplacements : j’étais en Europe pour la soirée européenne du sport à Bruxelles, ainsi que pour l’allumage de la Flamme olympique, sans oublier son arrivée en Italie il y a quelques jours, un moment absolument merveilleux », a déclaré Kirsty Coventry.

Sur le plan diplomatique, la présidente du CIO devra également collaborer avec le président américain Donald Trump, hôte des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, afin d’assurer la continuité et la coordination entre les événements olympiques.