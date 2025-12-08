Nigéria : libération de 100 étudiants enlevés [Africanews Today]

Bénin
La journée du dimanche 7 décembre 2025 au Bénin a été marquée par la confusion quand des militaires ont annoncé à la télévision publique avoir destitué le président en place**. Patrice Talon s’est exprimé dimanche soir pour assurer l’échec de cette tentative de coup d'État qui, il le promet, ne restera pas impunie.**
Au Nigéria, le gouvernement a obtenu la libération de 100 des 303 étudiants enlevés le mois dernier par des hommes armés dans une école catholique de l’Etat du Nigeria**.**
La fashion week de Dakar est devenue un rendez-vous incontournable de la scène mondiale de la mode. Pour sa 23ème édition, l’événement casse les codes en emmenant son défilé et ses spectateurs au large de la capitale, dans des bateaux de pêche artisanaux.
Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :
- L’opposition tanzanienne a lancé plusieurs appels aux rassemblements pour protester contre le pouvoir en place le mardi 9 décembre, date de la fête nationale. Le gouvernement qui a renforcé le dispositif sécuritaire a ordonné aux Tanzaniens de rester chez eux après avoir annulé les célébrations.
- Les quarts de finale de la coupe Arabe de football 2025 auront lieu le 11 décembre au Qatar. Parmi les équipes qui s’affronteront jeudi, figurent la Palestine et la Syrie qui ont toutes deux atteint la tête du groupe A ce dimanche.
- Les Kényans célébreront quant à eux leur fête nationale le 12 décembre. Cet anniversaire appelé le jour de la République marque l’adoption d’un régime républicain et l’investiture du président Jomo Kenyatta en 1964.
Cotonou retrouve son calme après la tentative de coup d’État
Dakar Fashion Week : la mode prend le large
Arrêt sur images du 8 décembre 2025
Nigeria : libération de 100 écoliers enlevés par des hommes armés
Nigeria : la France annonce un appui renforcé face à la crise sécuritaire
Nigeria : l’angoisse des familles d’enfants enlevés vire à la colère