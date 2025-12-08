Nigéria : libération de 100 étudiants enlevés [Africanews Today]

La journée du dimanche 7 décembre 2025 au Bénin a été marquée par la confusion quand des militaires ont annoncé à la télévision publique avoir destitué le président en place**. Patrice Talon s’est exprimé dimanche soir pour assurer l’échec de cette tentative de coup d'État qui, il le promet, ne restera pas impunie.**

Au Nigéria, le gouvernement a obtenu la libération de 100 des 303 étudiants enlevés le mois dernier par des hommes armés dans une école catholique de l’Etat du Nigeria**.**

La fashion week de Dakar est devenue un rendez-vous incontournable de la scène mondiale de la mode. Pour sa 23ème édition, l’événement casse les codes en emmenant son défilé et ses spectateurs au large de la capitale, dans des bateaux de pêche artisanaux.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :