Nigeria : 50 élèves échappent aux ravisseurs, parmi les plus de 300 kidnapés [Africanews Today]

Au Nigeria, 50 élèves ont échappé à leurs ravisseurs, parmi les plus de 300 kidnappés ces derniers jours dans le centre-nord du pays. Aucun groupe n’a pour l’instant revendiqué l’enlèvement qui a eu lieu dans un établissement catholique. Les habitants dénoncent le laxisme des autorités.

La Guinée-Bissau attend incessamment les résultats de la présidentielle et des législatives de dimanche. Le décompte des voix se poursuit pour un scrutin marqué par l’absence des figures principales de l’opposition. Le président Umaro Sissoco Embaló brigue un second mandat à la tête du pays.

L’Angola abrite le septième sommet Union Européenne - Union Africaine. De lundi à mardi, Relations commerciales, migrations, minerais stratégiques sont au menu des échanges entre les dirigeants des deux institutions à Luanda.

Issa Tchiroma Bakary est en Gambie depuis le 7 novembre. Les autorités de ce pays d’Afrique de l’Ouest ont déclaré accorder un asile temporaire à l’opposant camerounais qui conteste la victoire du président Paul Biya à la dernière présidentielle dans son pays.

Agenda

En Tunisie, le verdict de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’Etat » est attendu pour ce 27 novembre, suite au recours introduit par les accusés. Le 18 avril dernier, le Tribunal de première instance de Tunis a condamné 40 personnes à des peines de 4 à 66 ans de prison.

Le 28 novembre, la Mauritanie célèbre les 65 ans de son indépendance, marquée par des défilés militaires et autres festivités. L’événement commémore également le massacre de 28 soldats noirs à Inal en 1990.

La proclamation des lauréats de la 4e édition de « Ouaga côté court» 2025 aura lieu le 29 novembre. Ce festival international de court-métrage se tiendra à Ouagadougou, Burkina Faso, et sera présidé par le scénariste et réalisateur béninois Mach-Houd Kouton.

